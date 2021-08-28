Катунь24: Около 14 миллионов рублей выделили на ремонт детского отделения барнаульской поликлиники

В здании обновят второй этаж, заменят напольное покрытие и двери в кабинетах, покрасят стены, установят потолки, проведут сантехнические и электромонтажные работы.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

К капремонту приступили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края» в детском отделении барнаульской поликлиники № 14. На эти цели предусмотрено порядка 14 миллионов рублей, сообщили в министерстве здравоохранение региона.

«Капитального ремонта второго этажа не было с момента открытия медицинского учреждения – с 2002 года. Завершить его подрядная организация должна в декабре. Мы постарались сделать так, чтобы ремонт не повлиял на прием пациентов. На это время педиатры и узкие специалисты переехали в другие кабинеты в том же здании. Перед посещением нужно лишь уточнить номер кабинета врача», – рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов.

Кроме капитального ремонта детского отделения, сейчас для медицинского учреждения строят здание, сдача которого запланирована на 2022 год. В новом помещении разместят специалистов взрослой поликлиники, которые сейчас работают в пяти разных корпусах. Детское отделение останется на своем месте, однако административный персонал и женскую консультацию переведут оттуда в возводимое здание, а также освободят весь третий этаж и проведут ремонт. Затем там разместят педиатров и узких специалистов, которые пока в большом дефиците. Руководство поликлиники готово принимать медиков на работу, но существующие площади не позволяют расширять штат.

Катунь24