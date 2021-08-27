ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Очень милое видео: котёнок, которого воспитали солдаты, научился маршировать

Горняк22
6 часов Ago

На военной базе в Турции живёт кот, который родился и вырос в казарме. Животное с детства воспитывали солдаты, и со временем он стал им во многом подражать, например, научился маршировать.

На видео, снятом солдатами, видно, что кот встаёт рядом с военным и начинает в такт отбивать лапками, повторяя за старшим. Правда, вскоре он покинул небольшой строй и поспешил уйти по своим кошачьим делам.

Скорее всего, питомец долгое время наблюдал за солдатами, осваивавшими азы военной службы, что и сам решил попробовать делать так же.

Катунь24

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