Катунь24: Очень милое видео: котёнок, которого воспитали солдаты, научился маршировать

На военной базе в Турции живёт кот, который родился и вырос в казарме. Животное с детства воспитывали солдаты, и со временем он стал им во многом подражать, например, научился маршировать.

Embedded video for Очень милое видео: котёнок, которого воспитали солдаты, научился маршировать

На видео, снятом солдатами, видно, что кот встаёт рядом с военным и начинает в такт отбивать лапками, повторяя за старшим. Правда, вскоре он покинул небольшой строй и поспешил уйти по своим кошачьим делам.

Скорее всего, питомец долгое время наблюдал за солдатами, осваивавшими азы военной службы, что и сам решил попробовать делать так же.

Катунь24