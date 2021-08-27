Катунь24: Обновлённую Доску почёта открыли в Индустриальном районе Барнаула

В списке отметили 20 заслуженных работников и шесть трудовых коллективов.

Фото: barnaul.org

Экспозиции на Досках почёта обновляют в рамках празднования Дня города. Сегодня, 26 августа 2021 года, её открыли в Индустриальном районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этот день мы говорим слова благодарности людям, которые добросовестно трудятся и являются примером для большинства трудовых коллективов. Вы даете ориентир для молодого поколения, развивая себя на высоком профессиональном уровне. Хочется отметить работу руководителей коллективов, которые сегодня занимают почетное место на Доске почета. Именно плодотворное взаимодействие во всех сферах деятельности предприятий и организаций позволяет сделать наш город благоустроенным и комфортным для горожан и гостей», – отметил глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин.

На обновлённую Доску почёта разместили фотографии и фамилии 20 заслуженных работников, которые обладают высоким профессиональным мастерством и добились высоких результатов в своей трудовой деятельности. Также занесения на неё удостоились 6 лучших трудовых коллективов: ЗАО «СоюзМука», управляющая компания «Квартал», детский сад № 233, образцовый хореографический ансамбль народного танца «Тараторки», территориальное общественное самоуправление микрорайона «Мирный», отряд Индустриального района народной дружины «Барнаульская».

Катунь24