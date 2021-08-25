Катунь24: Оклады алтайских педагогов увеличат на 17 %

В результате индексации за счёт средств регионального и федерального бюджетов почти на 17 % вырастут оклады работников краевых профессиональных образовательных организаций, центров помощи детям, краевых образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и других.

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В рамках образовательной инициативы губернатора Виктора Томенко «Современный учитель Алтая» в целях удовлетворения запросов педагогического сообщества приняли решение о поэтапной индексации окладов педагогических работников подведомственных краевых государственных организаций, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Её осуществят в два этапа. С 1 сентября 2021 года оклады повысят почти на 12 %, а с 1 октября — ещё более чем на четыре процента.

Наряду со школьными классными руководителями педагогам-кураторам в профессиональных образовательных организациях с этого года также будет начисляться 5000 рублей.

Катунь24