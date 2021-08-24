Катунь24: Обстоятельства будут подгонять Деву, а Водолею стоит заняться своей бухгалтерией. Гороскоп на 24 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 24 августа.

Жизнь будет ждать от Овна решительности и четкости, а вот сам Овен этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Овна. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Телец может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Тельцу сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Близнецам не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Близнецам и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

У Рака есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Рака нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!

Если сегодня с самого утра из ушей Льва начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Льва в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Льва во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Деву. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Девы не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Деве выпадет только ближе к вечеру.

Ничто сегодня не будет получаться у Весов лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Весов! Единственное, чего им следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Весов если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Скорпион будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Скорпиона будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Лучше всего сегодня Стрельцу взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Стрельца действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Козерог может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Козерогу не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Водолею не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Водолей сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Для Рыб актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Рыб в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24