Катунь24: Оторвало ногу: появилось видео смертельного ДТП на проспекте Строителей в Барнауле

Видеозапись появилась в паблике «Барнаул 22».

Фото: ГИБДД по Алтайскому краю

Напомним, ДТП произошло в ночь с 21 на 22 августа. 21-летний парень, находясь за рулём автомобиля «Хонда-Аккорд», сбил пешехода-мужчину, 1981 года рождения. Столкновение произошло на пересечении проспекта Строителей с улицей Челюскинцев. Со слов водителя, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Свидетели инцидента утверждают, что водители устроили гонки.

Мужчина скончался на месте происшествия. Удар был такой силы, что ему оторвало ногу. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку.

Катунь24