Катунь24: Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России

Полис ОСАГО без диагностической карты теперь водители могут купить с 22 августа, сообщает «РИА Новости».

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С этого дня для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Эксперты считают, что это избавит автомобилистов от ряда неудобств: процесс покупки полиса станет удобнее, а также не будет проблем с оформлением ОСАГО по причине отсутствия диагностической карты или каких-то технических сбоев в системе ЕАИСТО.

«Автовладельцам станет проще купить ОСАГО и спланировать свое время. Бояться отказов в страховых выплатах по ОСАГО тоже не стоит — ДТП, которые происходят по причине неисправности автомобиля — большая редкость, к тому же сам техосмотр никто не отменял, и он по-прежнему нужен», — считает директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.

Катунь24