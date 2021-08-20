Катунь24: Около 30 миллиардов рублей намерены вложить частные инвесторы в развитие туризма в Алтайском крае

Поможет аккумулировать такие средства новая программа льготного кредитования, предусмотренная в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Эту тему представители туриндустрии обсудили сегодня в правительстве региона с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Она находится на Алтае с рабочим визитом.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Около 30 миллиардов рублей намерены вложить частные инвесторы в развитие туризма в Алтайском крае

Особый акцент при разработке нацпроекта сделали на поддержку турбизнеса. Чтобы предприниматели в регионах были заинтересованы в развитии современной туристской инфраструктуры. Бизнес сможет получать кредиты на выгодных условиях, так как государство компенсирует коммерческим банкам ключевую ставку Центробанка, что позволит сделать условия для потребителей финансовых продуктов очень выгодными, а ставку по кредитам – не более 5 % годовых.

Согласно предварительным заявкам инвесторы уже готовы вложить в развитие туризма на Алтае порядка 30 миллиардов рублей. Ещё одна мера поддержки коснётся малого и среднего бизнеса. Средства будет получать регион и распределять среди предпринимателей на конкурсной основе. В приоритете развитие некапитальных модульных отелей, кемпингов, обустройство пляжей и туристических маршрутов. Немаловажной задачей является и уход от сезонности в региональном туризме. На предстоящий год уже запланировано серьёзное государственное финансирование отрасли в крае.

В Алтайском крае также стартовал конкурс заявок на соискание ежегодных грантов Губернатора в сфере развития туризма. Материальную поддержку получат социально значимые проекты некоммерческих организаций. Всего на гранты направили 1 миллион рублей, сообщили в Алтайтурцентре. Подать заявку можно до 10 октября.

Катунь24