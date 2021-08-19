Катунь24: Опасные тренды: зачем барнаульцы катаются на крышах автомобилей?

В социальных сетях TikTok и Instagram появились ролики, на которых барнаульцы передвигаются по дорогам города буквально на крышах автомобиля. За прошлую неделю зафиксировали сразу три случая запрещенной перевозки пассажиров на автомобилях. Чем может обернуться погоня за популярностью?

Embedded video for Опасные тренды: зачем барнаульцы катаются на крышах автомобилей?

«Мы ехали не ради «ТикТока», а развод отмечали, и все было более чем безопасно!» — такой комментарий под постом в социальной сети оставила жительница Барнаула. Вместе с друзьями она сняла видео, где пассажира перевозят вне салона автомобиля. На прошлой неделе в интернете появились сразу три подобных видео. Людей везли на крыше, багажнике и на боковом пороге.

Барнаульцы предполагают, что это новый тренд из TikTok и Instagram. Его название пока неизвестно. Но такие видео все чаще встречаются на просторах интернета. Так, один из московских блогеров разместил ролик, где он едет на машине с привязанной на крыше девушкой. Не думая о её безопасности. Мы решили провести эксперимент, чтобы понять, какие могут быть последствия, если такие трюки пойдут не по плану.

Травмы после такого падения можно сравнить с последствиями ДТП мотоциклистов. Правда, они передвигаются в специальной экипировке. А любители покататься, например, на крыше машины полностью лишены защиты. Любое неловкое движение, и порыв ветра может их снести под колеса соседнего автомобиля.

В Барнауле в этом году зафиксировано 14 подобных нарушений. Ради лайков в соцсетях не стоит подвергать себя и своих близких опасности.

Катунь24