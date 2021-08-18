ГОРНЯК22 18.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Одну из оживлённых барнаульских улиц перекроют на пять дней

Горняк22
14 часов Ago

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда. 

Фото: pixabay.com

С 8:00 18 августа до 22:00 22 августа в Барнауле будет закрыто движение автомобилей по всей ширине проезжей части улицы Чкалова от здания № 64 на проспекте Красноармейском до здания № 89 на улице Чкалова.

Это связано с проведением работ по асфальтированию дороги в месте ремонта участка тепловой сети, пишет официальный сайт администрации Барнаула.

Катунь24

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