Катунь24: Около 300 студентов военного учебного центра АлтГТУ завершили обучение

По окончании обучения студентам присваивается воинское звание лейтенанта, сержанта или рядового с последующим зачислением в запас.

Фото: официальный сайт Алтайского края

6 августа студенты Алтайского государственного технического университета вернулись из воинской части в Барнаул. В этом году учебные сборы в воинской части Топчихи прошли около 300 студентов АлтГТУ, из них около 170 студентов обучались по программам военной подготовки офицеров запаса и около 130 студентов — по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Срок обучения в военном учебном центре по программам подготовки офицеров запаса (танкисты и автомобилисты) — 2,5 года, сержантов запаса (танкисты) и солдат запаса (повара) — 2 года. В Алтайском крае только студенты технического университета имеют возможность пройти такое обучение во время получения высшего образования.

Последним и наиболее интересным этапом перед итоговой аттестацией являются учебные сборы. Их проводят для закрепления на практике знаний, полученных при изучении военных дисциплин.

В воинских частях студенты принимают военную присягу и в течение месяца приобретают навыки по обслуживанию и ремонту бронетанковой и автомобильной техники, технических средств продовольственной службы, водят боевую технику, отрабатывают элементы общевойскового боя и многое другое.

Катунь24