Катунь24: Около 10 стартап-студий по всей стране планирует открыть Министерство образования России

На их базе будет происходить обмен опытом между учёными, предпринимателями и инвесторами.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Около 10 стартап-студий по всей стране планирует открыть Министерство образования России

Об этом сообщила заместитель министра науки и образования России Елена Дружинина. Сегодня, 4 августа, она прибыла в Барнаул с рабочим визитом.

Замминистра посетила Алтайский государственный технический университет. Здесь прошла тематическая встреча с молодёжью и с ректором университета. Для Елены Сергеевны организовали экскурсию по учебному заведению с посещением отдела практик и трудоустройства и презентацией Центра молодёжного инновационного творчества. Также в программе рабочего визита посещение Алтайского государственного университета.

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