Катунь24: Опубликован полный список аварийных домов Алтайского края

В правительстве Алтайского края рассмотрели проблемы расселения аварийного жилищного фонда на территории региона.

Фото: Катунь 24

В соответствии с поручением губернатора Виктора Томенко публикуем список аварийных домов. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Напомним, переселение из аварийных домов в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» опережает график. Мероприятия, которые рассчитаны до 2025 года, планируют завершить до конца 2023 года. Всего будут переселены свыше 5 тысяч человек из 267 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

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