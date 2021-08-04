Катунь24: Отличники вакцинируются чаще троечников, показал соцопрос

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob опросили россиян и узнали, что готовность к вакцинации зависит от степени успеваемости в школе.

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Оказалось, что среди медалистов на треть больше привитых, чем среди бывших троечников, — 46 и 34 % соответственно, а среди отличников больше, чем среди хорошистов (40 и 36 %). Те, кто окончил школу в основном на тройки, чаще всех строго отказываются прививаться от COVID-19 — 39 %.

Любопытно, что при равной успеваемости мужчины вакцинируются чаще женщин. 54 % мужчин-медалистов уже поставили прививку, а среди женщин-медалисток этот показатель составляет лишь 41 %. Троечники также оказались сознательнее троечниц: вакцинировались 35 и 31 % из них соответственно.

Всего было опрошено 2500 респондентов в 481 населённом пункте России.

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