Катунь24: Онуфрий Молчаливый: традиции и приметы на 3 августа

3 августа православная церковь почитает память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета Иезекииля, который появился на свет в г. Сарир в 622 г. до н. э. Его отцом был священник. Когда Иезекиилю исполнилось 25 лет, его вместе с пленными увели в Вавилон. В плену пророк жил возле реки Ховар.

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В возрасте 30 лет у святого было видение, в котором ему было открыто не только будущее еврейского народа, но и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в центре которого был огонь, а в нём подобие колесницы, движимой духами, и четырех крылатых животных. Каждое существо имело своё лицо: человека, тельца, льва и орла. Перед их лицами располагались колеса, усеянные множеством глаз. Над колесницей был расположен кристальный свод, а над ним – подобие престола из сияющего сапфира. На престоле находилось «подобие Человека», вокруг которого была радуга.

Позже отцы церкви растолковали видение. «Подобие Человека» являлось прообразом воплощения Девы Марии и Сына Божьего, а четверо животных символизировали четырех евангелистов, колеса с очами – части света с народами, проживающими по всей земле.

После видения Иезекииль от страха упал на землю, но голос свыше велел ему встать и объявил, что Господь посылает его на проповедь к израильскому народу. После этого пророк возвестил пленных о предстоящих испытаниях и наказаниях за отступничество от Истинного Бога. Святой предсказывал наступление лучших времен, освобождение людей из вавилонского плена, восстание храма Иерусалимского.

Пророк имел дар чудотворения. С помощью молитвы он разделил воды реки, что позволило евреям перейти на другой берег, укрывшись от преследования халдеев. Во времена голода Иезекииль просил Господа увеличить количество пищи для голодающих.

По преданию, около 571 года до н.э. пророка казнили. Его привязали к диким коням, которые разорвали тело святого на части.

Ещё 3 августа церковь вспоминает Онуфрия Молчаливого, который в XII веке подвязался в Ближних Антониевых пещерах. Мощи святого находятся в ближних пещерах лавры и почитаются как нетленные. Онуфрий прославился своим молчаливым затвором, почитается в лике преподобных.

Традиции и обычаи

На Онуфрия наши предки ладили закрома, подготавливали в амбарах места для зерна. Закрома проветривали, просушивали и вычищали, меняли в них гнилые доски, перестилали пол. В память Онуфрия Молчаливого старались работать молча.

Вообще с молчанием связано много важных обрядов, когда человеку нужно обратиться к духам, представителям иного мира. Молчали во время совершения приворотных обрядов, гадания, лечения. Делали это для того, чтобы духи не проникли в человека и не нанесли вреда. Молчали во время срезания бороды –последнего пучка колосьев на поле. Верили, что в нём обитают полевые духи, которые могут вселиться в человека. Запрещалась разговаривать во время грозы, чтобы бесы, преследуемые Господом, не проникли в человека через рот. Нарушение запрета на молчание каралось немотой и болезнями.

Полагалось молчать во время проведения важных сельскохозяйственных работ, чтобы не сглазить работу. Крестьяне не разговаривали, выезжая первый раз в году в поле, а женщины всегда молча замешивали тесто для хлеба. Знахари собирали молчальную воду, которая наделена необыкновенной целебной силой. Для этого вставали до восхода солнца и шли к местному источнику, откуда набирали воду. В это время нельзя было проронить ни слова.

С этого дня начинали постепенно прощаться с летом. Крестьяне сеяли рожь, собирали яблоки в садах. Из яблок варили компоты, ставили домашнее вино и квас. До Яблочного Спаса (19 августа) есть их сырыми нельзя, а можно только перерабатывать.

В некоторых регионах было принято запускать кошек в избу, чтобы они изловили всех мышей. В водоемах уже не купались, т. к. вода была недостаточно прогрета, да и боялись, как бы водяной не утянул.

Приметы и поверья

Существуют и приметы, характерные для 3 августа:

Если ночь холодная и свежая, то зима будет морозной и ранней. Грозовые дожди – к долгой и сырой осени. Сороки громко кричат – зима теплой будет. Большие кучи на муравейниках – к холодной зиме. Много росы – к плохому урожаю льна. Туман по низинам слетается – к теплой погоде. Паук паутину не плетёт – будет дождь. Если во время дождя сова в лесу ухает, то скоро прояснится. Светлячков хорошо видно – к ранней осени. Мелкие рыбы на поверхности воды плескаются – к теплым и солнечным денькам. Много желудей – год урожайным будет. Домашние гуси пытаются улететь – скоро похолодает. Теплая и сырая погода – к хорошему урожаю грибов.

Люди, рожденные 3 августа, чистосердечны и открыты. Они всегда достигают поставленной цели. В качестве талисмана им следует носить коралл, а их цветком-оберегом является подсолнух.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24