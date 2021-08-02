ГОРНЯК22 02.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа

Горняк22
11 часов Ago

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 августа.

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа1Овен рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Овна неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Овен не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа2Тельца будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Телец сразу же отметет. Если же Телец запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, – более удачного дня для этого не найти!

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа3

Близнецы будут полны энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, им придется это скрывать. День потребует от них неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Близнецам придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Близнецы сегодня добьются меньшего, чем ожидали, зато уж точно не смогут ничего испортить.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа4

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа5Жизненная энергия Рака будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Рак все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Раку посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа6

Лев сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Льву поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Льва сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа7

В любом деле лучший вариант действий для Девы – тот, который проверен опытом, временем и ей самой. Звезды гороскопа склоняют ее мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ей в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ней открыты. Консервативными методами сегодня Дева достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа8

Весам следует приготовиться к тому, что окружающие будут их поучать. Вполне возможно, в этот день Весам придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой им будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Весы встретятся с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнутся безжалостным нападкам.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа9

Скорпион будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Скорпионе его стремительность, напор и «революционные» замашки. Скорпиону придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа10

Какое бы решение ни потребовалось принять сегодня Стрельцу, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Стрелец будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить его и создавать вокруг суету, Стрелец будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа11 Козерог будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Козерог сегодня покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Козерога швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему сегодня решить практически любую бытовую проблему.

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа12Водолея ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Водолей будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Водолей встретит новый день во всеоружии!

 

Овен рискует заскучать, а Водолея ждет спокойный день. Гороскоп на 2 августа13Дела и мысли Рыб будут связаны с их близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Рыбы могут помочь им решить или в которых способны оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Рыбам не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня – день, когда им стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24

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