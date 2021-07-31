Катунь24: Обучение в вузах может сократиться до двух лет

Об этом заявил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Фото: pexels.com

По его мнению, базовая часть обучения в институте в будущем может сократиться до двух лет, в заведениях среднего профессионального образования – до шести месяцев. Остальная часть будет зависеть от глубины погружения и запросов студента, пишет РИА Новости.

По словам Михаила Кожевникова, система образования станет более специализированной. Вузы же будут собирать вокруг себя огромное количество ресурсов, чтобы привлекать аудиторию. Конкуренция же между образовательными учреждениями может стать глобальной и международной.

Катунь24