Катунь24: Онколог назвал продукт, который увеличивает вероятность рака кишечника

Врач-онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram рассказал об опасности красного мяса.

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По его словам, учёные из США установили, что у людей, которые потребляли большое количество красного мяса, обнаруживались алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки.

Были проанализированы данные ДНК образцов нормальной и опухолевой ткани, полученных от 900 пациентов, страдавших колоректальным раком. Все участники исследования рассказали о своем рационе и образе жизни в течение нескольких предшествовавших заболеванию лет.

Выяснилось, что повреждения ДНК встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения.

Медик добавил, что среди людей с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК вероятность летального исхода из-за колоректального рака оказалась больше на 47 %.

Катунь24