Катунь24: Опыт алтайских волонтёров оказался востребованным на федеральном уровне

Представители добровольческого движения из 15 регионов России в рамках программы мобильности посетили Алтайский край. На круглом столе они встретились с губернатором Виктором Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Опыт алтайских волонтёров оказался востребованным на федеральном уровне

Добровольцы со всей страны уже во второй раз посещают наш регион в рамках программы мобильности. Она позволяет волонтерам участвовать в мероприятиях и стажировках по всему миру. Оплачиваются проезд, питание и проживание. Аида Нуртдинова из Татарстана впечатлена тремя проектами Алтайского края. Планирует реализовать их в своей республике.

В ходе стажировки алтайские добровольцы поделятся опытом проведения мероприятий разных направлений: событийном, патриотическом и спортивном. Акцент сделают на волонтёрской программе II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел весной в Барнауле. В нем приняли участие 400 волонтеров со всей страны, из них 30 по программе мобильности.

Добавим, в этом году алтайскому добровольческому движению исполняется 10 лет. В него вовлечены 111 тысяч человек.

Катунь24