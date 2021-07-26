Катунь24: Очевидцы спасли двух детей из горящей квартиры в Барнауле

Пожар произошёл 24 июля вечером в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Глушкова.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло на первом этаже жилого дома. До прибытия пожарных из окна горящего жилища очевидцы спасли двух детей 4 и 5 лет. Ещё 25 человек, включая 10 детей, из задымлённого подъезда эвакуировали прибывшие на место происшествия спасатели.

«Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров, от огня пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель», — рассказали в пресс-службе МЧС.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Катунь24