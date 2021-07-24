Катунь24: Ольгин день: традиции и приметы на 24 июля

24 июля Православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной. Христианская святая появилась на свет 16 сентября 304 года в Халкидоне. Родители её были христианами. В период великого гонения, организованного при императоре Диоклетиане, правитель города велел собраться всем жителям на праздник в честь языческого бога Арея. Во время торжества местная христианская община совершила тайное богослужение. За это все её члены, в том числе и Евфимия, были взяты под стражу и приведены к правителю. Христиан долго истязали и отправили на суд к императору.

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Евфимию оставили в городе. Правитель решил, что без поддержки молодая девушка не выдержит мучений и откажется от христианской веры. Он пытался прельстить её подарками и ласковыми словами, но все было тщетно. Тогда Евфимию подвергли зверским истязаниям, но благодаря Божьей помощи она осталась невредима. Видя мужество девушки, правитель приказал отдать её на растерзание диким животным.

Когда девушку вели в цирк, она молилась и просила Господа принять душу её и послать конец мучениям. На арене на девушку спустили львов и медведей. Дикие звери начали облизывать ей ноги, и только одна медведица нанесла Евфимии незначительную рану, из-за которой святая мученица испустила дух. После этого страшное землетрясение обрушилось на город. Стены храмов и домов начали рушиться. Люди в ужасе выбежали из цирка, а тело Евфимии осталось на арене. Его забрали родители девушки и похоронили в окрестностях Халкидона. Позже на её могиле возвели величественный храм.

Ещё 24 июля Церковь вспоминает Киевскую княгиню Ольгу (920-969), которая первая из правителей приняла христианство ещё до крещения Руси. Точная дата рождения княгине неизвестна.

дние годы жизни провёл в уединении.

Ольга была женой князя Игоря, которому родила сына Святослава. Счастливый брак продлился недолго, потому что Игоря убили древляне во время сбора подати. Правитель древлян предложил Ольги выйти за него замуж. Княгиня жестоко отомстила ему и его народу за убийство супруга.

На момент смерти отца Святослав был ещё ребёнком, поэтому фактически Ольга управляла государством, пока он не достиг совершеннолетия. Княгиня посетила Константинополь, где приняла крещение. Она обратила в веру многих своих родственников, но сын её так и остался язычником, а вот внука Владимира она смогла склонить к своим убеждениям. Во время его правления и состоялось крещение Руси.

Традиции и обычаи

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Ольга;

Ольгин день;

Ольга-сеногнойка;

Ольга-страдница;

именины Ольги и Елены;

Евфимия Стожарница

В этот период часто шли дожди, которые губительны для сена, оттого и прозвали в народе княгиню Ольгу «сеногнойкой». Крестьяне молились святой, просили её послать хорошую погоду, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву.

В древности созвездие Большая Медведица называли стожарами. Ещё это слово означает жерди или колья, вколоченные в землю. Сияние созвездия в этот период предвещает удачную страду. Если оно низко расположено, то будет поздний листопад, ярко горит – к удачной охоте на медведя.

Созвездие Большая медведица покровительствует лесному властелину – медведю. Существовало поверье, что эти косолапые хищники вовсе не звери, а оборотни – люди, наказанные за жадность и негостеприимство. Известно, что эти животные спят на боку, совсем как люди, очень любят мед и водку. Легенда гласит, что однажды жители одного селения за то, что отказались принять на ночлег немощного старца, превратились в медведей.

По преданию, Стожарница помогает охотникам, а 24 июля считали самым удачным днем для промысла. Ружье на счастье окуривали адамовой головой (растение мандрагора), а перед выходом читали специальный заговор. Верили, что если человек шел в лес с дурными намерениями, то незаметно к его одежде цеплялся маленький аленький цветочек стожара. Вечером, когда провинившийся охотник возвращался домой, цветок вспыхивал и сжигал ему избу – таким образом лесные духи мстили за нанесенный вред.

Для именинников дня существуют определенные запреты. 24 июля нельзя:

мыться (сделать это нужно накануне);

одалживать хлеб, соль, деньги;

чтобы за праздничным столом сидело 24 человека;

планировать дату свадьбы.

Толкование снов

Сны, увиденные под этот день, вещие. Важно и то, что вам приснилось:

креститься или надевать крест – к скорой смерти;

лошадь запрягать – к тяжелому труду;

ёлку украшать – к долгой жизни;

срубить ель или сосну – к болезни;

жадно воду пить – к любовному страданию;

открывать зонт – к дождю;

горящий факел держать в руке – к победе над врагом;

гладить вещи – к свиданию;

замурзанные дети – к позору;

водяные лилии – к легкой грусти;

война – к покою;

грязные длинные ногти – к богатству.

Если сновидение, приснившееся днем 24 июля, не исполнится в течение 10 дней, то не стоит в будущем ждать его осуществления.

Приметы и поверья

Если в этот день звезды ярко сияют, охота на медведя будет удачной. Если гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет. Гулкий гром – к продолжительному ливню, глухой – к тихому дождю. Паук сидит посреди паутины – к дождю. Много росы в огороде – к неурожаю огурцов и помидоров. Жаркий солнечный день – к хорошему урожаю зерновых. Много мошкары – хороший знак. Осенью будет вдоволь грибов. На поверхность воды пиявки поднимаются – к ненастью.

Человеку, родившемуся 24 июля, судьба посылает всякие испытания. В качестве талисмана ему подходит гранат. Этот камень символизирует любовь и дружбу. Носить его следует в серебряной оправе.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24