Катунь24: Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае на 22 июля

Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края на 22 июля 2021 года.

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1. Метеорологическая обстановка.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 19

В Алтайском крае в Тогульском районе 20 июля 2021 года сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в период с 21 по 26 июля 2021 года ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 23

В Алтайском крае в период с 22 по 27 июля 2021 года местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 гр. и выше.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22.07.2021

В крае: переменная облачность. В отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах по югу шквалы до 18 м/с. Температура ночью +12, +17 гр., днём +27, +32гр.

В Барнауле: переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +14, +16 гр., днем +28, +30 гр.

2. Вероятность риска возникновения техногенных пожаров.

Сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров, обусловленный нарушением техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, неосторожным обращением населения с источниками огня, в том числе при курении, возгораниями электрической проводки с высокой степенью износа в жилом секторе. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в г. Бийске и Благовещенском районе.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Как действовать при пожаре

1. К тушению пожара приступить немедленно, но в любом случае сначала позвонить «101», в горящем помещении окна и двери не открывать, при отсутствии табельных средств индивидуальной защиты от продуктов горения для защиты органов дыхания использовать мокрую ткань;

2. При отсутствии огнетушителя для тушения пожара использовать плотную ткань (лучше мокрую) и воду;

3. Горящие шторы сорвать, затоптать или бросить в ванну;

4. Горящие электроприборы или проводку тушить только после обесточивания;

5. Если пожар потушить не удается, покинуть помещение, убедившись, что в нем никого не осталось, плотно закрыв окна и двери; по задымленным коридорам передвигаться ползком или на четвереньках, опасаться обрушения конструкций или провалов пола;

6. При сильном задымлении лестничных пролетов выход с верхних этажей (выше третьего-четвертого) опасен из-за возможности отравления угарным газом, в этом случае целесообразно спасаться через лоджию, окна либо ожидать пожарных, загерметизировать квартиру.

3. Вероятность риска аварий на автомобильном транспорте.

На всей территории края из-за нарушений правил дорожного движения, увеличения числа лёгкой мототехники, а также погодных условий (дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 18 м/с) сохраняется высокий риск дорожно-транспортных происшествий.

РЕКОМЕНДАЦИИ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ

Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок – накройте его собой.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ

Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен взрыв.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ

При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери машина резко начнет тонуть.

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов.

2. Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло.

3. В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством.

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.

4. Вероятность риска возникновения природных пожаров.

По данным Алтайского ЦГМС на территории Алтайского края ожидается горимость 1, 2, 3, 5 класса.

-чрезвычайный – 5 класс пожарной опасности на территории 1 района: Тогульского.

В связи с высокими классами пожароопасности, а также в результате деятельности человека (отжиги, палы, неосторожное обращение с огнём) на всей территории Алтайского края возможно возникновение природных (ландшафтных) пожаров.

РЕКОМЕНДАЦИИ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВОЗГОРАНИИ

Человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара, следует соблюдать меры безопасности.

1.Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки.

2.Не разводить костры в пожароопасный период.

3.Не сжигать мусор.

4.Не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов.

5.Не оставлять мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом.

6.Не оставлять стеклянные бутылки или осколки стекла.

5. Вероятность риска происшествий на акваториях.

В связи с установлением жаркой погоды с высокими дневными температурами на озерах и реках края сохраняется риск происшествий, обусловленных несоблюдением техники безопасности на воде.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Знание правил спасения людей и самого себя, умение оперативно действовать и организовать спасательную операцию может помочь вам справиться с экстренной ситуацией и сохранить жизнь себе или другим людям.

Если вы решили оказать помощь провалившемуся под лед человеку, осторожно ползите на животе к месту пролома, широко раскинув руки и ноги. Желательно при этом опираться на доску или лыжу. Ни в коем случае не бегите к пострадавшему, иначе вы сами можете оказаться в ледяной воде.

Не приближайтесь к месту пролома вплотную, достаточно подползти к нему на такое расстояние, которого достаточно для оказания помощи. Бросьте пострадавшему конец веревки или ремня, протяните доску или ремень.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЕБНЫХ И МОТОРНЫХ ЛОДОК

1. При посадке в лодку нельзя вставать на борт или сиденья.

2. Не перегружайте лодку или катер.

3. На ходу не выставляйте руки за борт.

4. Не ныряйте с катера или лодки.

5. Не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место, не пересаживайтесь в воде в другие плавсредства.

6. Не берите с собой детей до 7 лет и не разрешайте пользоваться плавсредствами детям до 16 лет.

7. Не разрешается кататься в тумане, вблизи шлюзов, плотин, а также останавливаться вблизи мостов или под ними.

8. Нельзя ставить борт лодок параллельно идущей волне, так как она может опрокинуть судно.

Поднимать пострадавшего из воды желательно с носа или кормы, иначе можно перевернуться.

Не кататься в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, водноспортивных соревнований.

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАВСРЕДСТВ

1. Плавание на неисправной лодке или катере

2. Превышение нормы грузоподъёмности

3. Плавание без спасательных средств

4. Присутствие на борту пассажиров в нетрезвом состоянии.

6. Вероятность биолого-социального риска.

6.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Сохраняется риск заболевания населения коронавирусной инфекцией.

Возможны обращения граждан в лечебные учреждения по поводу укусов клещами и случаи заболевания клещевым энцефалитом.

6.2. Эпизоотическая обстановка.

На территории края массовых заболеваний животных не прогнозируется.

6.3. Экологическая обстановка.

На территории Алтайского края обстановка ожидается стабильная.

Рекомендации профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи.

7. Риск происшествий, связанных с потерей людей в природной среде.

На территории Алтайского края возможны случаи потери людей в природной среде по причине несоблюдения мер безопасности пребывания в лесах во время сбора дикоросов (ягод, грибов).

РЕКОМЕНДАЦИИ

по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;

изучите основные правила ориентирования в лесу;

сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь; возьмите с собой компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички;

ОРИЕНТИРЫ:

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено.

Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева;

При задержке в лесу свыше часа из-за вращения Земли солнце кажется сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по солнцу, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.

Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо – сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, как защититься от холода и организовать ночлег.

Если у вас собой сотовый телефон, наберите телефон службы спасения и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите что видите по сторонам.

Если оказались в лесу без компаса, телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь.

По возможности пейте воду и двигайтесь к цели.

Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки.

Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению – он всегда приведет к людям.

Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева.

Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Л

ист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду.

Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, — повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание

8. Вероятность риска обрушений (повреждений) зданий и сооружений.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями (дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах по югу шквалы до 18 м/с.), на всей территории края возможны обрушения слабозакрепленных, широкоформатных, рекламных конструкций, ветхой кровли (крыш) зданий, падение деревьев и другие происшествия, способные вызвать нарушение условий жизнедеятельности населения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обнаружив, что здание теряет свою устойчи¬вость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв доку-менты, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя.

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше перво¬го, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.

Если Вы находитесь в здании и при этом отсутствует возмож¬ность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальны¬ми внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол — он защитит Вас от падающих предметов и обломков. Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходи¬мости.

Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, обо¬дряйте присутствующих

. Держитесь подальше от окон, электро¬приборов, немедленно отключите воду, электричество и газ, если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.

Используйте телефон только для вызова представителей органов правопоряд¬ка, пожарных, врачей, спасателей.

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать возмож¬ность утечки газа.

9. Вероятность риска аварий на объектах энергетики.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями (дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах по югу шквалы до 18 м/с.), на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы (повреждения) линий электропередач и линий связи, массовые короткие замыкания в частном секторе, поражения объектов электроэнергетики и других объектов, в том числе не оборудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.

Катунь24