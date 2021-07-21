Катунь24: Овен будет особенно тяготиться рутиной, а Рак с головой уйдет в работу. Гороскоп на 21 июля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 21 июля.

Овен будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Овну встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Овна найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

От Тельца потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Телец не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Тельца сегодня просто нет – либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Успех сегодняшнего дня Близнецов напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Близнецы обнаружат, что любое дело спорится в их руках! Так что разогнаться сегодня Близнецам просто необходимо, даже если для этого им понадобится собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Близнецы еще долго не смогут остановиться. Сегодня они способны в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

С самого утра Рак с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Раку использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Рак просто не услышит слова окружающих.

У Льва неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Льва попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае у Льва есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Дева рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Деву, отодвинув ее в сторону. А может быть, сегодня Деве предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае звезды гороскопа советуют ей собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

В делах Весам может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Весы практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Весы сегодня смогут, только если избавятся от своего внутреннего нетерпения. Если же это им не удастся, закончить начатое им, увы, удастся еще очень не скоро!

Девизом жизни Скорпиона станет безапелляционное «Я сам!» Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Скорпион не склонен рубить сгоряча и, если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Скорпиона достаточно просто ему не мешать. Все остальное Скорпион сделает сам, добившись неплохих результатов.

Секрет успеха Стрельца кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Стрельца к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Стрелец сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Стрелец сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.

Козерогу могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Козерогу набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Энтузиазма Водолею не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Водолея или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою работа у Водолея сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Главной движущей силой Рыб станут амбиции! Им недостаточно просто справляться с делами – им нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Рыб в этом направлении сегодня будут даваться им естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Рыб весьма благосклонно и даже способны подтолкнуть их немного вперед.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24