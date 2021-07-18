ГОРНЯК22 18.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля

Горняк22
8 часов Ago

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 июля.

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля1Овен должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Овна окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Овен сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля2Тельцу потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Тельцу сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Тельца в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Тельцу бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля3

Близнецам будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сами они могут иметь другое мнение на этот счет. Их активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, они быстро это исправят. День наделяет Близнецов пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, они рискуют до вечера клевать носом. Если же Близнецы сегодня заставят себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеют: день пройдет насыщенно и интересно.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля4

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля5Рак в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Рака потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Раку удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля6

Льву будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Льва будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Лев, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля7

День звезды гороскопа советуют Деве посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у нее запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня – будет легче найти компромисс. Если же работа Девы не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ей стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля8

Весам не стоит надеяться только на себя – им может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Весы будут слишком завалены делами, и им придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Весы не знают, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Весы сумеют избежать ошибок и выполнить то, что задумали.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля9

Скорпион вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Скорпиона хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Скорпиона будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля10

В течение дня Стрелец неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Стрельцу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля11 Ситуация в целом обещает складываться для Козерога замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и сегодня Козерог имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Козерога удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля12Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Водолею стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Водолею: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

 

Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля13Рыбы сумеют убедить кого угодно в чем угодно – если они в этом лично заинтересованы. Их коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Рыбы сумеют преподнести как захватывающий детектив, а их фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Рыб это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Рыбы, не найти!

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24

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