Катунь24: Овен должен гнуть свою линию, а Рак будет витать в облаках. Гороскоп на 18 июля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 июля.

Овен должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Овна окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Овен сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Тельцу потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Тельцу сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Тельца в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Тельцу бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Близнецам будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сами они могут иметь другое мнение на этот счет. Их активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, они быстро это исправят. День наделяет Близнецов пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, они рискуют до вечера клевать носом. Если же Близнецы сегодня заставят себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеют: день пройдет насыщенно и интересно.

Рак в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Рака потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Раку удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Льву будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Льва будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Лев, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

День звезды гороскопа советуют Деве посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у нее запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня – будет легче найти компромисс. Если же работа Девы не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ей стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Весам не стоит надеяться только на себя – им может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Весы будут слишком завалены делами, и им придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Весы не знают, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Весы сумеют избежать ошибок и выполнить то, что задумали.

Скорпион вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Скорпиона хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Скорпиона будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

В течение дня Стрелец неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Стрельцу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Ситуация в целом обещает складываться для Козерога замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и сегодня Козерог имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Козерога удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Водолею стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Водолею: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Рыбы сумеют убедить кого угодно в чем угодно – если они в этом лично заинтересованы. Их коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Рыбы сумеют преподнести как захватывающий детектив, а их фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Рыб это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Рыбы, не найти!

По материалам сайта Гороскоп 1001

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