Катунь24: Олимпийская сборная России узнала свои талисманы на играх в Токио

Об этом сообщили на официальной странице соревнований 14 июля 2021 года.

Фото: Instagram.com/@olympic_russia

Талисманами стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — такое описание дали в официальном аккаунте Олимпийского комитета России в Instagram.

Напомним, Олимпиада должна была состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия болельщиков.



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Катунь24