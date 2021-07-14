Катунь24: Объем налоговых поступлений от Алтайского края за первое полугодие 2021 года вырос почти на 30 %

Сегодня, 13 июля 2021 года, губернатор региона Виктор Томенко встретился с руководителем Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрием Куриленко. Они обсудили динамику налоговых поступлений первого полугодия 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Объем налоговых поступлений от Алтайского края за первое полугодие 2021 года вырос почти на 30 %

Отмечен значительный прирост поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль, причем практически во всех отраслях экономики. Некоторые организации в разы увеличили объемы отчислений. Объём поступлений вырос почти на 30 % в сравнении с прошлым годом.

«За 6 месяцев текущего года мы собрали во внебюджетные фонды и в бюджет Российской Федерации, краевой и местные бюджеты порядка 80 миллиардов рублей. Мы идём больше чем с 20 % приростом к прошлому году. Если говорить о краевом бюджете, то основные драйверы – это налог на прибыль и НДФЛ», – пояснил руководитель Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

Из этой суммы в бюджеты поступило 53,8 миллиарда рублей, что составило 129,9 % к аналогичному периоду 2020 года, уточнили в пресс-службе губернатора.

Как уточнил Юрий Куриленко, также вырос объем поступлений налога на доходы физических лиц. Также отмечен значительный прирост поступлений от налога на прибыль, причем практически во всех отраслях экономики, а отдельные организации увеличили объемы отчисления данного налога в разы, что можно считать признаком улучшения самочувствия экономики Алтайского края.

Катунь24