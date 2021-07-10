Катунь24: Олимпийский огонь прибыл в Токио

В столице Японии начался заключительный этап эстафеты олимпийского огня. Это произошло ровно за две недели до начала Олимпиады.

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Торжественная церемония состоялась на стадионе «Комадзава олимпик». Ее открыла губернатор Токио Юрико Коике. Она приняла доклад о прибытии главного символа Олимпийских игр в столицу Японии.

Последний этап эстафеты разделен на шесть частей. Первым городом, где пройдет эстафета, станет Матида. К 23 июля огонь вернется в центр Токио на открытие Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Катунь24