Катунь24: Определился победитель аукциона на засыпку и застройку части барнаульского Ковша

Строительная компания-победитель планирует возвести здесь три панельные многоэтажки.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Определился победитель аукциона на засыпку и застройку части барнаульского Ковша

Торги за земельный участок растянулись на два года. Две конкурирующие строительных фирмы не хотели уступать друг другу. В результате цена на этот участок с 60 тыс. поднялась до 12, 5 млн рублей. Торги выиграла фирма «Генподряд».

Эта информация вызвала бурное обсуждение горожан. Многие барнаульцы хотели бы сохранить этот участок живой природы таким, какой он есть. Недовольными также остались и жители уже построенных на берегу Ковша многоэтажек. Им также обещали сохранить и благоустроить зелёную зону и акваторию. Теперь же этот считавшийся элитным район превратится в обычную спальную городскую застройку.

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