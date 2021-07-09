ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Определился победитель аукциона на засыпку и застройку части барнаульского Ковша

Горняк22
18 часов Ago

Строительная компания-победитель планирует возвести здесь три панельные многоэтажки.

Фото: Катунь 24

Торги за земельный участок растянулись на два года. Две конкурирующие строительных фирмы не хотели уступать друг другу. В результате цена на этот участок с 60 тыс. поднялась до 12, 5 млн рублей. Торги выиграла фирма «Генподряд».

Эта информация вызвала бурное обсуждение горожан. Многие барнаульцы хотели бы сохранить этот участок живой природы таким, какой он есть. Недовольными также остались и жители уже построенных на берегу Ковша многоэтажек. Им также обещали сохранить и благоустроить зелёную зону и акваторию. Теперь же этот считавшийся элитным район превратится в обычную спальную городскую застройку.

Катунь24

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