Катунь24: Опубликованы неутешительные результаты внеплановых проверок аттракционов в Алтайском крае

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева на своей странице в Instagram рассказала о результатах внеплановых проверок инспекции гостехнадзора Алтайского края.

Фото: instagram.com/ombudsmen_deti22

По её словам, в регионе выявили 350 аттракционов, из них 63 батута, при этом ни один аттракцион не оказался зарегистрированным. Также практически у всех батутов имеются нарушения технической документации.

Ольга Казанцева также сообщила, что собственники передвижных батутов не соблюдают требования к безопасности. В качестве верёвок некоторые владельцы используют бельевые, а не специальные.

«Уже сейчас для всех видов аттракционов, в том числе батутов, действует требование ежегодного технического освидетельствования. В результате составляется акт технического освидетельствования аттракциона. Этот документ выдается на 1 год. Родители могут требовать ознакомления с данным документом», — объяснила омбудсмен.

Напомним, 30 мая в Барнауле произошла трагедия: перевернулся батут, из-за чего серьёзные травмы получили две маленькие девочки.

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Катунь24