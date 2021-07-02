Катунь24: От добычи меди до музея в старой ГЭС: чем живёт алтайское село более чем с 200-летней историей

В селе Усть-Козлуха Краснощёковского района живет всего чуть менее тысячи человек. На первый взгляд это ещё одно небольшое село, каких в России тысячи. Но в судьбе этого поселения загадочным образом отразилась вся порой противоречивая и богатая событиями история нашей Родины минувших двух столетий. Чем живёт сегодня село более чем с 200-летней историей, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24

Первое поселение русских здесь возникло в 1781 году в период развития горнорудной промышленности в регионе. Империя тогда нуждалась в меди, её и добывали на Алтае.

«Когда-то эти горы были заросшими хвойным лесом. Водилось много рогатых, которых все называли козлами. Марал, кабарга. Русские люди назвали речку Козлушкой, эту речку – Маралихой. А место впадения Козлушки в Маралиху – устье. Соответственно, село называется Усть-Козлуха», – объяснил учитель истории и обществознания Усть-Козлухинской средней школы, экскурсовод Юрий Суворов.

Горнорудная история Алтая завершилась, но село продолжило развитие. Уже в годы советской власти здесь работали сельскохозяйственные предприятия, кирпичный и другие заводы. В 50-е годы XX века на реке даже построили гидроэлектростанцию. Сейчас она заброшена, но местный предприниматель собирается восстановить здание и создать здесь музей. Его основу создадут предметы, связанные с трудом.

Юрий Суворов рассказал об одном любопытном происшествии на реке Маралиха неподалёку от электростанции. В 1981 году во время юбилея сибирского села в Усть-Козлуху приехала группа московских артистов. Среди них был известный композитор Владимир Шаинский. Он решил прокатиться на лошади, но она сбросила всадника в воду. Сейчас территория вблизи старой электростанции – это рекреационная зона. Именно её владелец Александр Медведев и намерен благоустроить бывшую ГЭС. Здесь разместились небольшая база отдыха и пасека, где пчёлы породы карника производят экологически чистый мёд.

В селе развивается и инфраструктура. В прошлом году здесь построили новый мост через реку Маралиха. На эти цели направили более 90 миллионов рублей. Благодаря программе поддержки местных инициатив сельчане получили господдержку на благоустройство аллеи и Мемориала Славы. Сейчас отсыпают гравием несколько сельских улиц. На территории средней школы построили современную детскую площадку. Интересно, что на этом месте раньше располагалось старое здание школы – сруб для него в первой половине XX века в период гонений на религию взяли от разобранной церкви. Теперь историческая справедливость восстановлена: у детей есть место для досуга, но и храм вернулся в село на соседнюю улицу.

В строительство церкви меценат, предпочитающий оставаться анонимным, вложил около 10 миллионов рублей. Усть-Козлуха, как и многие другие населённые пункты, пережила сложный период в истории нашей страны в 90-е годы и теперь в поисках новых путей развития. Здесь живут неравнодушные, инициативные люди, а значит, и у села есть будущее.

Катунь24