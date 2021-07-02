Катунь24: Осуждённые алтайских колоний приняли участие в посевной кампании

Общая посевная площадь в этом году составила более 630 гектаров.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю, посевная площадь гречихи составила 227 гектаров, подсолнечника – 390 гектаров, а также 16 гектаров овощей.

В посевной кампании под руководством специалистов-аграриев были заняты осуждённые из трёх колоний. Это исправительная колония № 3, расположенная в Барнауле, рубцовская исправительная колония № 5, а также колония-поселение № 7, расположенная в райцентре Шипуновского района.

В 2021 году планируется увеличить объём урожая по сравнению с прошлым годом. В течение лета на сельскохозяйственных площадях будет проводиться полив, прополка и обработка посевов от сорняков и насекомых. Выращенный урожай в дальнейшем будет использован для питания осуждённых, а также для обеспечения внутрисистемных нужд.

Катунь24