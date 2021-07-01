ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Обновляйте: в WhatsApp появилась новая функция

Горняк22
18 часов Ago

Теперь пользователи могут одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах.

Фото: pixabay.com

По новым правилам, когда устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal работали одновременно, пишет WABetaInfo. В таком режиме можно будет пользоваться пятью гаджетами, которые прикреплены к одному аккаунту.

В компании утверждают, что все чаты и звонки будут по-прежнему защищены с помощью алгоритмов WhatsApp.

Сейчас опция работает только в бета-версии приложения и только на Android. Позже такая возможность станет доступна для других устройств.

Катунь24

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