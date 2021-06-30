Катунь24: Обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников ввели в Республике Алтай

В Республике Алтай объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Информацию об этом опубликовал региональный Роспотребнадзор.

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Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе оценили как неблагополучную, так как среднесуточный показатель заболеваемости оказался на 19,5 % выше, чем в среднем по России.

Таким образом, привиться обязали представителей сфер, непосредственно связанных с работой с людьми, в частности, торговли, общественного питания, туристических и медицинских услуг, салонов красоты, транспорта, такси и других. Кроме того, вакцинироваться должны сотрудники правоохранительных органов, а также государственные и муниципальные служащие.

Катунь24