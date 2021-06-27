Катунь24: Обжаловать штрафы ГИБДД можно будет на «Госуслугах»

Сделать это через портал можно будет с 1 сентября 2021 года в течение десяти дней после получения постановления.

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С 1 сентября 2021 года россиян, получающих штрафы с камер ГИБДД, будут оповещать о нарушении в виде электронного письма на портале Госуслуг. Также в онлайн-формате граждане смогут обжаловать постановления. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Правительство РФ.

Отмечается, что сейчас обжаловать штраф можно лично в подразделении инспекции или по почте.

Теперь же водитель сможет сам выбирать способ получения бумаги о нарушении правил. Письмо может поступать только в личный кабинет на Госуслугах без бумажной версии в почтовом ящике. Постановление будет считаться врученным уже со следующего дня после поступления в систему, даже если автовладелец не заходил на портал. Уведомления будут рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или другими способами.

Если же автовладелец не давал согласия на получение штрафов только через портал, то постановление будет считаться врученным, если он зашел в личный кабинет хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа. После этого электронный штраф «превратится» в обычное бумажное письмо. На обжалование постановления автовладельцам дается 10 дней.

Катунь24