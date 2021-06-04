Катунь24: Очень доброе видео: житель Татарстана под одобрительные аплодисменты прохожих спас застрявшего в окне соседского котика

Животное зажало в оконном проёме между рамами.

Фото: Скриншот из видео в гуппе «Верный друг Лениногорск» во «ВКонтакте».

Видео «спецоперации» опубликовали в группе «Верный друг Лениногорск» во «ВКонтакте».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Как видно на кадрах, чтобы освободить соседского питомца, мужчина встал на подоконник в своей квартире этажом ниже и, пока его придерживал за ногу кто-то из домашних, подтолкнул хвостатого палкой.

Спасение животного проходило под вниманием прохожих, которые подбадривали мужчину криками и аплодисментами.

Катунь24