ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Очень доброе видео: житель Татарстана под одобрительные аплодисменты прохожих спас застрявшего в окне соседского котика

Горняк22
4 часа Ago

Животное зажало в оконном проёме между рамами. 

Фото: Скриншот из видео в гуппе «Верный друг Лениногорск» во «ВКонтакте».

Видео «спецоперации» опубликовали в группе «Верный друг Лениногорск» во «ВКонтакте».

       
Посмотреть эту публикацию в Instagram                      

Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Как видно на кадрах, чтобы освободить соседского питомца, мужчина встал на подоконник в своей квартире этажом ниже и, пока его придерживал за ногу кто-то из домашних, подтолкнул хвостатого палкой.

Спасение животного проходило под вниманием прохожих, которые подбадривали мужчину криками и аплодисментами.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Правительство Алтайского края и Группа «Черкизово» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве

Катунь24: Правительство Алтайского края и Группа «Черкизово» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве

Горняк22
4 часа Ago
Губернатор края Виктор Томенко и генеральный директор публичного акционерного общества «Группа Черкизово» Сергей Михайлов на Петербургском экономическом форуме провели переговоры...

Читать по теме:

ВТОПЕ: