Катунь24: Очень доброе видео: житель Татарстана под одобрительные аплодисменты прохожих спас застрявшего в окне соседского котика
Животное зажало в оконном проёме между рамами.
Фото: Скриншот из видео в гуппе «Верный друг Лениногорск» во «ВКонтакте».
Видео «спецоперации» опубликовали в группе «Верный друг Лениногорск» во «ВКонтакте».
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Как видно на кадрах, чтобы освободить соседского питомца, мужчина встал на подоконник в своей квартире этажом ниже и, пока его придерживал за ногу кто-то из домашних, подтолкнул хвостатого палкой.
Спасение животного проходило под вниманием прохожих, которые подбадривали мужчину криками и аплодисментами.