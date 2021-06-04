ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Около 6 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

Это выпускники нынешнего года и прошлых лет.

Фото: pixabay.com

Участников ЕГЭ разделили на два потока: ещё около четырёх тысяч человек напишут экзамен по русскому языку завтра, 4 июня. На выполнение работы дано 3,5 часа.

Ученики приходят в пункты проведения ЕГЭ в масках, на входе обрабатывают руки антисептиком. Дистанция между партами – 1,5 метра. На самом экзамене можно снять маску, если так будет комфортнее.

Отметим, единый государственный экзамен в Алтайском крае в этом году сдают около 11 тысяч человек.

Катунь24

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