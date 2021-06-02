Катунь24: Отцовский капитал предложили ввести в России

С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.

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Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

«В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье… Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», — говорится в письме.

Также предлагается до 18-летия младшего из детей выплачивать многодетным семьям ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребёнка.

Кроме того, общественники предлагают альтернативное индивидуальное налогообложение с понижением налоговой нагрузки при увеличении в семье числа детей. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов, считают они.

Также документом предусматривается введение права на получение бесплатного высшего образования по целевым контрактам.

Катунь24