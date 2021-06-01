ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Одну из пострадавших в Барнауле на батуте девочек подключили к ИВЛ

Горняк22
22 часа Ago

Об этом сегодня, 31 мая 2021 года, сообщили в региональном Минздраве.

Фото: Барнаул 22

Обе пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, одну из них врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сейчас дети находятся в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, 30 мая в Барнауле возле ТЦ «Район» опрокинулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, 2017 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело. Власти края проверят все аттракционы после инцидента.

Катунь24

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