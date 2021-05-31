Катунь24: Очевидцы: в Барнауле рано утром возле пивного магазина произошла драка
Об этом рассказала участница интернет-сообщества «Инцидент Барнаул».
Фото: Инцидент Барнаул
По ее словам, сегодня, 30 мая 2021 года, около 6:00 возле магазина по продаже разливного пива, расположенного по адресу: ул. Взлетная 2е, была драка.
Женщина утверждает, что она проснулась от криков.
«Я такого не видела никогда, дерутся все толпа на толпу. Прямо на дороге, человек 18», — отметила она.
Девушка обратилась в полицию.
Информации от правоохранителей не поступало.