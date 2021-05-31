ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Очевидцы: в Барнауле рано утром возле пивного магазина произошла драка

Горняк22
10 часов Ago

Об этом рассказала участница интернет-сообщества «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

По ее словам, сегодня, 30 мая 2021 года, около 6:00 возле магазина по продаже разливного пива, расположенного по адресу: ул. Взлетная 2е, была драка.

Женщина утверждает, что она проснулась от криков.

«Я такого не видела никогда, дерутся все толпа на толпу. Прямо на дороге, человек 18», — отметила она.

Девушка обратилась в полицию.

Информации от правоохранителей не поступало.

Катунь24

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