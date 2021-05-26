Катунь24: Опаснее коронавируса: в ВОЗ спрогнозировали появление нового смертоносного вируса

С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным прогнозам, появится новый вирус, который потенциально будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал Гебрейесус на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Он назвал «главным драйвером пандемии» отсутствие международной солидарности, в том числе готовности обмениваться данными и предоставлять ресурсы технологии.

«Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», — подчеркнул он.

По данным ВОЗ, на 23 мая в мире инфицировано коронавирусом 166 346 635 человек, умерли от инфекции 3 449 117.

Катунь24