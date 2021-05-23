Катунь24: От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

Его длина составляет 170 километров, а ширина 25 километров.

Фото: pixabay.com

По данным, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1, от Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Согласно информации на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.

Айсберг, получивший обозначение А-76, откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла, передает РИА Новости.

Катунь24