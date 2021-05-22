Катунь24: Около тысячи семей получили льготную ипотеку в Алтайском крае в 2021 году

Данные озвучили на совещании, прошедшем 20 мая 2021 года и посвящённом индивидуальному жилищному строительству.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Около тысячи семей получили льготную ипотеку в Алтайском крае в 2021 году

Ипотеку семьи могли получить под 2,7 — 3 % годовых. На эти цели было выделено 1,6 млрд рублей.

«Получить льготную ипотеку в соответствии с условиями программы по ставке 3 % годовых могут граждане в возрасте от 21 до 75 лет. Суммы выдаваемых ипотечных кредитов сроком до 25 лет от 100 тысяч рублей до 3 миллионов при условии 10 % первоначального взноса», – сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Игорь Спивак.

Также участники круглого стола отметили, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в этом году в Алтайском крае планируют ввести более 800 тысяч квадратных метров жилья. Порядка 40 % этого объёма составит индивидуальное жилищное строительство. В 2020 году в регионе построили больше 340 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Государство заинтересовано в стимулировании этого сегмента, поэтому жители страны могут воспользоваться льготными кредитами на покупку или строительство собственных домов. Такая программа действует до 2025 года.

Земельных участков для индивидуального строительства в крае достаточно, однако есть и проблемы. В большинстве случаев дороги, тепловые, водопроводные и электросети либо очень изношены, либо вовсе отсутствуют. Поэтому краевые власти активно взаимодействуют с федеральными коллегами для формирования госпрограммы по субсидированию оснащения участков современной инженерной инфраструктурой с целью их дальнейшей застройки.

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