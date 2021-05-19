Катунь24: Около 7400 семей Алтайского края получат выплату по новым правилам на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля 2021 года введен трехступенчатый подход к определению размера ежемесячной выплаты: в размере 50 % величины прожиточного минимума для детей или 5305,5 рубля; 75 % или 7958,25 рубля; 100 % или 10 611 рублей.

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В нашем регионе выплата по новым правилам назначена 7398 семьям. Всего в них воспитывается 9186 детей, из которых на 7279 детей (79 %) выплата назначена в максимальном размере – 100 % прожиточного минимума на детей, установленного в Алтайском крае (10 611 рублей), уточняет алтайское Минсоцзащиты.

По новым правилам условия назначения ежемесячной выплаты стали адресными и более приближенными к каждому гражданину. Теперь при определении права на ежемесячную выплату учитываются доходы семьи и ее имущественная обеспеченность. Кроме того, расширили категорию лиц, которые учитываются в составе семьи при расчете среднедушевых доходов, а именно: теперь берутся во внимание дети в возрасте до 23 лет, не состоящие в браке, обучающиеся по очной форме обучения, и дети, находящиеся под опекой.

Также для определения размера выплат ввели «правило нулевого дохода». Согласно ему ежемесячная выплата предоставляется при наличии у трудоспособных членов семьи заработка (доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и др.) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг.

Катунь24