Катунь24: О каких бесплатных медицинских услугах не знают россияне? Поясняет юрист

Юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко отметила, что многие люди не знают о бесплатных возможностях лечения по медицинскому полису.

Фото: pixabay.com

В перечень медицинских услуг, гарантированных государством, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь, отмечает агенство экономической информации «Прайм». Однако, по словам юриста, хоть и не все услуги входят в спектр бесплатных, за многие из них все же можно не переплачивать.

Так, среди бесплатных медицинских услуг для россиян, Ирина Гриценко называет следующие: удаление зубов; анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии; определение гормонов щитовидной железы, получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре; расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах; физиопроцедуры; ЭКО; массаж независимо от возраста; лечение депрессии.

Кроме того, существуют определенные сроки оказания медицинской помощи. Если их нарушают, пациент должен обратиться в свою страховую компанию или местный Департамент здравоохранения. В соответствии с памяткой, представленной на сайте Минздрава РФ, неотложная помощь должна быть оказана пациенту не позднее 2-х часов с момента обращения, врач терапевт, педиатр или семейный врач должны принять больного не позднее, чем через 24 часа, а врачи-специалисты не позднее, чем через 14 дней, отметила юрист.

Катунь24