Катунь24: Оперштаб: 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровело 25 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19 – 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 714 человек, в т.ч. 3 462 ребенка. Выздоровело всего 45 670 (+ 25) человек. Умерло 3 101 (+ 9) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 181 (+ 8) человек; иные причины смерти – 920 (+1) человек.

По состоянию на 16 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 614 человек. Кроме этого, 188 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 161, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 64. Минздравом края развернуто 1 162 коек, к кислороду имеют подключение 1 109, с ИВЛ – 198. Резервных коек: 1 162-614-188=360. 2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 109 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 17, Бийск – 8, Рубцовск – 6, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Петропавловский район – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17905, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 189, Баевский район — 136, Белокуриха — 300, Бийск — 4290, Бийский район — 519, Благовещенский район — 656, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 383, Егорьевский район — 295, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 276, Залесовский район — 288, Заринск — 1382, Заринский район — 211, ЗАТО Сибирский — 90, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 237, Калманский район — 469, Камень-на-Оби — 498, Каменский район — 276, Ключевский район — 298, Косихинский район — 222, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 662, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 164, Локтевский район — 707, Мамонтовский район — 301, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 312, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1414, Павловский район — 656, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 890, Петропавловский район — 196, Поспелихинский район — 697, Ребрихинский район — 476, Родинский район — 371, Романовский район — 166, Рубцовск — 3666, Рубцовский район — 519, Славгород — 1201, Смоленский район — 252, Советский район — 152, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 145, Суетский район — 35, Табунский район — 239, Тальменский район — 798, Тогульский район — 265, Топчихинский район — 406, Третьяковский район — 195, Троицкий район — 284, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 152, Целинный район — 221, Чарышский район — 135, Шелаболихинский район — 217, Шипуновский район — 479, Яровое – 634.

Из общего числа заболевших 502 случая – завозной, в т.ч. 205 – из-за рубежа; 31178 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50714 заболевших: 13205 – у больных внебольничной пневмонией, 29590 – у заболевших ОРВИ, в 7919 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1438112 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 117,75 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2042 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2179 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 16.05.2021 года прививается 215 962 (+ 410) человека, в том числе: 48 585 человек получили первую прививку; 167 377 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24