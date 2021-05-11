Катунь24: Отопительный сезон завершается в Барнауле

11 мая сотрудники СГК в Барнауле начнут отключать отопление у потребителей. Систему теплоснабжения переведут в режим работы для подачи только горячей воды.

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Начавшийся 22 сентября 2020 года отопительный сезон продлился 232 дня. Ремонтная кампания СГК в этом году стартовала на полтора месяца раньше, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Работы в апреле начали на четырёх объектах, ремонт которых не требовал отключения тепла и горячей воды у жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гидравлические испытания в Барнауле начнутся 11 мая с контура Барнаульской ТЭЦ-3, но в новом формате — короткими периодами отдельно по магистралям. Благодаря такому решению сроки отключения горячей воды для потребителей станции сократились на 6 дней.

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