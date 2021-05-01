Катунь24: Овна может ожидать непростой разговор, а Дева будет полна ценных идей. Гороскоп на 1 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 мая.

В течение дня Овна может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Овна далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Овну удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Мнение Тельца будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: «Что вы думаете по этому поводу?». Не стоит бороться с неизбежным: Телец сегодня отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Тельца охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

Для Близнецов настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Их аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Близнецам навстречу, близкие способны их поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Близнецам для рывка вперед, у них уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Дела, за которые Рак возьмется сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Рака немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Раку внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Рак просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Льву следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Лев попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Льва, как здоровое отношение к критике.

Дева будет полна ценных идей и мудрых мыслей, которыми она совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Девы придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Деве направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.

Перед Весами будет стоять непростая задача: им придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Весах хороший объект для поручений, и если Весы не отгородятся от них грудой собственных дел, им просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Весов сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет – не так уж важно.

Скорпион может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Скорпиону будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Скорпиону. Для их же блага, конечно.

В любых делах Стрелец будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.

Звезды гороскопа советуют Козерогу быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Козерог будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Козерогу быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Козерог добьется большего, чем если бы действовал напролом.

Водолея ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Водолея сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды гороскопа советуют Водолею расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Водолею сил и энергии на весь следующий день.

Рыбы имеют шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, они завоюют новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончат важный этап работ, завяжут полезное знакомство или просто окажутся в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Рыбы продвинутся на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на их жизни.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24