Катунь24: Одну из улиц Барнаула временно перекроют из-за ремонта теплосетей

В связи с проведением аварийных работ по ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Глушкова в районе здания № 9.

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Участок будет закрыт с 22:00 3 мая до 8:00 6 мая, сообщили в администрации Барнаула.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Катунь24