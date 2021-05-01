Катунь24: Одну из улиц Барнаула временно перекроют из-за ремонта теплосетей
В связи с проведением аварийных работ по ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Глушкова в районе здания № 9.
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Участок будет закрыт с 22:00 3 мая до 8:00 6 мая, сообщили в администрации Барнаула.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.