Катунь24: Отель с круглогодичной клиникой превентивной медицины «Гранд-Крио Алтай» появится в Алтайском крае

На создание первой очереди проекта будет направлено порядка миллиарда рублей.

Фото: grand-cryo-resort.ru

Рабочую встречу с инвестором проекта отеля с круглогодичной клиникой превентивной медицины «Гранд-Крио Алтай» Владимиром Шуппо провел сегодня, 28 апреля 2021 года, губернатор края Виктор Томенко. На встрече также присутствовали гендиректор компании «Гранд-Крио Алтай» Павел Жук, гендиректор «Курорта Белокуриха» Константин Ежов, врио экономического развития края Анатолий Нагорнов, начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Создание отеля ведётся на территории курорта «Белокуриха горная» в туристском кластере «Белокуриха – Предгорье Алтая». Предположительно, его введут в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Инвестор отметил, что решение о создании клиники в Белокурихе является данью благодарности его малой родине – Сибири. Аналогичные клиники, владельцем которых является Владимир Шуппо, созданы в Москве, Германии и Объединённых Арабских Эмиратах. Инвестор считает, что Белокуриха – курорт федерального значения, достаточно известное в стране место для реализации такого проекта.

«Это была моя эмоция, благодарность моей малой родине. Я сам сибиряк, родился в Кемеровской области, окончил НЭТТИ в Новосибирске. Поскольку мы достигли хороших успехов превентивной медицины в Москве, мне показалось нечестным по отношению к сибирякам, что они не имеют такой возможности активного и естественного оздоровления. Сибирякам это больше всего нужно с их климатическими условиями. Уверен, что проект привлечет не только отечественных пациентов, но и иностранцев», – отметил Владимир Шуппо.

Инвестпроект займет площадь в 7 га, главный корпус рассчитан на 54 номера. На территории планируется также расположить коттеджи, ресторан на 150 мест, зоны отдыха.

Участники совещания также обсудили развитие сопутствующей инфраструктуры.

Катунь24