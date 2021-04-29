Катунь24: Общегородской субботник пройдёт в Барнауле

Завтра, 29 апреля, в рамках месячника весенней санитарной очистки в Барнауле состоится общегородской субботник. Участники субботника займутся очисткой городских улиц, скверов и аллей от прошлогодней листвы, мусора и веток, а также ликвидацией несанкционированных свалок и объявлений.

Фото: официальный сайт Барнаула

Администрация города планирует, что в работах примут участие более 28 тысяч барнаульцев. О своём намерении выйти на субботник заявили многие организации и предприятия города, студенты, школьники, общественники и другие жители.

На территории города в рамках субботника запланированы многочисленные экологические акции.

Горожане выйдут на уборку парка Целинников, сквера Химиков, парков им. В. И. Ленина и «ВРЗ», сквера на ул. Привокзальной, 10д. В посёлке Южном планируется очистить от листвы и мусора аллею между улицами Герцена и Белинского.

В порядок приведут зелёные зоны на проспекте Красноармейском, 63, на улице Попова между домами № 88 и 96, на ул. Малахова от рынка «Янтарный» до ТЦ «Весна», берёзовую рощу на ул. Новосибирской, 16г, рощу на ул. Юрина от ул. Островского до ул. Попова, участок лесного массива в районе остановки «Кордон» и другие территории.

Во время субботника продолжат наводить порядок у памятников, мемориальных досок на зданиях, мемориальных комплексов и в местах захоронений.

Работники промышленных предприятий и предприятий потребительского рынка, торговых центров проведут очистку вазонов и клумб, прилегающей территории от сухих цветов, листвы, мусора, будут белить бордюры и красить урны.

МУП «Барнаулгорсвет» в этот день планирует помыть 150 и покрасить 100 светофорных объектов, а также вымыть 230 и окрасить 45 опор наружного освещения. Работники МУП «Горэлектротранс» будут заниматься покраской ограждений на площадях Победы и Октября, на ул. Гридасова, 5. МУП «Барнаулгорсвет» будет красить столбы наружного освещения на улице Мало-Тобольской и на площади Победы.

Сотрудники МБУ «Автодорстрой» продолжат очищать лотки от смета, будут мыть остановочные павильоны, красить урны, а также вывозить собранный во время субботника мусор на городской полигон.

Присоединиться к наведению санитарного порядка в городе могут все желающие.

Катунь24